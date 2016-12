G 3i Ltd with Golan security & Consulting hanno organizzato la Conference 2010 26 febbraio 2010 Villa La Bollina, Serravalle Scrivia, AL La conferenza si terrà presso la dimora " Villa La Bollina" www.hotelvillalabollina.com a Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria con inizio alle ore 9,00, pranzo a buffet e termine verso le ore 17,30 circa. Durante la conferenza verranno presentati anche innovativi prodotti tecnologici, tra cui droni UAVS con dimostrazioni del loro funzionamento, e nuove tecnologie a disposizione delle autorita' per contrastare minacce criminali. La conferenza è in lingua inglese con traduzione in italiano e sarà svolta da due esperti israeliani Lt. Col. ( Ret.) Avi Shachar e Brig. General (Ret.) Yoram Azar PROGRAMMA: http://www.golanacademy.com/pdf/anti-terrorism.pdf